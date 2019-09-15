Пассажиры севшего из-за неисправности в Красноярске самолета вылетели в Уфу

КРАСНОЯРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Пассажиры самолета Як-42 авиакомпании "Красавиа", который следовал по маршруту Талакан - Омск - Уфа и совершил посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя, вылетели в Уфу резервным бортом. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе красноярского аэропорта.

"Пассажиров забрал резервный борт, рейс [в Уфу] вылетел в 17:57 (13:57 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-служба "Красавиа" ТАСС сообщили, что в Омск летел только один пассажир. С ним достигнута договоренность, что он улетит в сибирский город рейсом другой авиакомпании.

По данным следственных органов, во время полета экипаж почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Красноярска. После отключения двигателя самолет благополучно приземлился. В результате инцидента никто из пяти членов экипажа и 116 пассажиров не пострадал.

После аварийной посадки Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.