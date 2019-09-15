AFP: во Франции почтили память погибших при катастрофе подлодки La Minerve

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Траурная церемония памяти 52 французских моряков, погибших в 1968 году при катастрофе подлодки La Minerve состоялась в субботу у побережья страны, в Средиземном море. Она, как сообщает Agence France-Presse, прошла в 45 км от Тулона, главной базы ВМС Франции.

К месту, где затонула подводная лодка, 250 родных и близких погибших моряков прибыли на вертолетоносце Tonnerre. С речью на борту судна выступила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, слова памяти о погибших сказали родственники подводников. На море были спущены венки, затем каждый из участников церемонии бросил в волны по красной розе. В субботу траурная церемония, в ходе которой священниками была проведена заупокойная служба, прошла на суше - у памятника подводникам в Тулоне.

Гибель подлодки, отрабатывавшей учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки, произошла 27 января 1968 года всего за несколько минут. Тогда, несмотря на немедленно начатую спасательно-поисковую операцию, обнаружить лодку не удалось.

По настоянию родственников поиски были продолжены летом 2019 года. Им предшествовала большая работа экспертов, которые заново изучили все ранее собранные сведения и привлекли новые данные. В частности, особое внимание было уделено данным сейсмического мониторинга этой зоны Средиземноморья, так как в них мог отразиться импульс, возникший в момент, когда корпус подлодки раздавило давлением воды. Была составлена новая карта дна этой зоны.

На глубине более 2 км

Лодка, корпус которой развалился на три части, была найдена в конце июля. Ее обнаружило на глубине 2370 м присоединившееся к французской операции поисковое судно США Seabed Constructor, принадлежащие американской частной компании Ocean Infinity. Именно это специализированное судно ранее обнаружило аргентинскую подлодку San Juan, затонувшую в ноябре 2018 года недалеко от берегов Аргентины.

Использованные в ходе операции французские беспилотные аппараты в дальнейшем подтвердили данные о местонахождении лодки La Minerve. По сведениям агентства, не исключается, что катастрофа подлодки могла быть вызвана взрывом торпеды или ракеты на ее борту или сбоем в работе шноркеля, через который подается воздух при передвижении лодки на малой глубине. Также считается возможной версия и о поломке обоих гребных валов субмарины.