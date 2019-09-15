Толерантность и борьбу с дискриминацией обсудят члены ОБСЕ на совещании по правам человека

ВАРШАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Темы толерантности и борьбы с дискриминацией будут в центре внимания участников совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Ежегодно организуемая Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) двухнедельная международная конференция начинается в понедельник в польской столице.

Совещание проводится уже в 23-й раз. Как сообщило БДИПЧ, участникам варшавской конференции предстоит обсудить "наиболее насущные проблемы нашего времени в области соблюдения прав человека".

В этом году организаторы совещания особо выделили темы "терпимости и защиты от дискриминации, проблемы общин рома и синти, а также безопасности журналистов". По традиции, обсуждаться будут и фундаментальные свободы, такие темы как свобода СМИ, демократические выборы, верховенство закона.

Участники конференции

В конференции примут участие около 1,5 тыс. делегатов: представители правительств 57 государств - участников ОБСЕ, стран-партнеров, организаций гражданского общества, международных организаций и структур ОБСЕ. В течение 10 дней состоится 18 рабочих заседаний, а также около 100 сопутствующих мероприятий.

Официальную российскую делегацию на конференции возглавит директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Ринат Аляутдинов. Запланировано участие представителя Центризбиркома России.

Специальный гость совещания в этом году - лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши (1990-1995 годы) Лех Валенса. Его выступление запланировано в понедельник на открытии конференции.

Политизированная площадка

Россия последовательно настаивает на необходимости глубокой реформы ежегодно организуемого в Варшаве совещания. По итогам прошлогодней встречи российская делегация сделала вывод о том, что это совещание остается политизированной и конфронтационной площадкой.

По словам заместителя директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григория Лукьянцева, многие участники категорически не приемлют иной точки зрения, кроме своей. "При этом с упорством, достойным лучшего применения, при каждом удобном случае повторяют мантру про абсолютный и ничем не ограниченный характер права на свободу выражения мнения, иначе называемого свободой слова. Однако стоит кому-то высказать мнение, отличное от их собственного, они делают все для того, чтобы оборвать, заглушить собеседника, не дать ему возможность выступить", - указал он, выступая на закрытии совещания в 2018 году.