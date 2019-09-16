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Ситуация вокруг экс-президента Южной Кореи

Экс-президента Южной Кореи госпитализировали с травмой плеча

Пак Кын Хе доставили из следственного изолятора в клинику в Сеуле для проведения хирургической операции, которая запланирована на 17 сентября

ТАСС, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе госпитализирована для проведения операции. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Министерство юстиции.

По информации ведомства, в понедельник утром Пак Кын Хе была доставлена из следственного изолятора в клинику Святой Марии в Сеуле для проведения хирургической операции, которая запланирована на 17 сентября.

Сообщается, что южнокорейский экс-президент перестала двигать левым плечом из-за предположительного разрыва плечевых мышц.

Пак Кын Хе два года назад была отстранена от власти и заключена под стражу сроком на 25 лет по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Также на нее был наложен штраф в $17 млн. Позднее ее приговорили к дополнительным 6 годам тюрьмы за вымогательство взяток и присвоение государственных средств, а также еще двум годам за нарушение избирательного законодательства.

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Республика КореяПак Кын ХеСитуация вокруг экс-президента Южной Кореи
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