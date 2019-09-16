Девять семей, пострадавших от паводка на Ставрополье, получат жилищные сертификаты

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края передадут государственные жилищные сертификаты девяти семьям, утратившим жилье во время майского паводка 2017 года, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России выдать правительству Ставропольского края 9 бланков государственных жилищных сертификатов для выдачи в целях исполнения судебных решений гражданам, <…> лишившимся жилого помещения в результате паводка", - говорится в документе.

Большинство жителей края смогли получить жилищные сертификаты после паводка в обычном порядке. Части семей для отстаивания своего права на получение жилья пришлось обращаться в суд, в том числе из-за проблем с оформлением собственности.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим в регионе за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского, Советского и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георгиевского городских округов.