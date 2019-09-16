Путин 17 сентября в МЧС обсудит ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 17 сентября, проведет в Москве совещание по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства [17 сентября] посетит Кризисный центр МЧС России, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском крае. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

В Кремле напомнили, что 17 сентября глава государства также примет участие в конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод", который пройдет в Москве.