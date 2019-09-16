В ОБСЕ заявили, что новые власти на Украине должны обеспечить безопасность и свободу СМИ

ВАРШАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новое украинское руководство должно заняться темой обеспечения безопасности, плюрализма и свободы СМИ, так как это принципиально важно для демократического будущего этой страны. Об этом заявил в понедельник представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир, общаясь с журналистами на полях проходящего в польской столице совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств по правам человека.

"В последние месяцы мне очень часто приходилось реагировать на случаи нападения на журналистов на Украине", - признал Дезир.

"С этой точки зрения важно, чтобы новые власти на Украине, сформированные по итогам выборов, обеспечили безопасность журналистов, свободу СМИ, плюрализм в средствах массовой информации, убедились, что независимость СМИ уважается", - сказал он.

По словам Дезира, "важно продолжать работать с организациями гражданского общества, со СМИ, чтобы свобода средств массовой информации уважалась больше, чем сейчас". "Это крайне важный момент для демократического будущего страны", - указал он.