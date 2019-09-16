Первые заморозки в западной части СЗФО ожидаются в среду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Первые заморозки в западной части Северо-Западного федерального округа ожидаются уже в среду, 18 сентября. Как сообщается в понедельник на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.

"18-21 сентября в ночные и утренние часы в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Карелии в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки (температура минус один-три градуса)", - говорится в сообщении.

Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу также предупреждает о заморозках в городе в ночь на 19 сентября, температура может опуститься до минус трех градусов.