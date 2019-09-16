Делегату от Украины не удалось лишить права голоса журналистку из Крыма на совещании ОБСЕ

ВАРШАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Представителю украинской делегации на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека в понедельник не удалось лишить права голоса Марию Волконскую, главного редактора "Крымской газеты".

Журналистка из Крыма выступала на пленарном заседании совещания, посвященного свободе СМИ. После того, как она представилась, делегат от Украины попросил слово и заявил, что Волконская не может делать заявления на площадке ОБСЕ, так как, по его утверждению, "данная платформа не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма". "Просим лишить выступающего слова", - сказал он, потребовав, чтобы журналистка покинула зал заседаний.

Против заявлений украинской стороны выступил представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Кирилл Игнатов. "Считаем недопустимыми попытки использовать площадку ОБСЕ и обзорного совещания для посягательства на территориальную целостность РФ", - сказал он. "Просим модератора положить конец данной практике", - добавил Игнатов. "ОБСЕ не уполномочена определять географическую принадлежность тех или иных территорий", - подчеркнул представитель РФ, отвечая на заявления украинской стороны о том, что Крым якобы принадлежит Украине.

По итогам этой дискуссии модератор заявил, что "данное заседание посвящено свободе слова, а не статусу Крыма или Севастополя". "Вы можете продолжить выступление по тематике совещания как представитель крымской газеты", - сказал он.

По словам Волконской, в Крыму зарегистрированы 323 средства массовой информации. "Положение СМИ на полуострове соответствует высоким стандартам ОБСЕ", - заверила она, пригласив европейских журналистов посетить Крым и самостоятельно убедиться, что "крымским журналистам не мешают работать".

В ежегодно организуемой в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) двухнедельной международной конференции ОБСЕ принимают участие около 1,5 тыс. делегатов: представители правительств 57 государств - участников ОБСЕ, стран-партнеров, организаций гражданского общества, международных организаций и структур ОБСЕ. В течение 10 дней состоится 18 рабочих заседаний, а также около 100 сопутствующих мероприятий.