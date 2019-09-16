Клуб победителей конкурса "Лидеры России" проведет три завтрака с наставниками в 2019 году

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Участники клуба победителей конкурса управленцев "Лидеры России" "Эльбрус" запустили проект "Завтрак с наставником", в рамках которого до конца года пройдет три встречи. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Участие в первой встрече проекта "Завтрак с наставником" приняли 26 победителей конкурса "Лидеры России" из разных регионов страны. До конца года планируется провести три такие неформальные встречи", - говорится в сообщении .

В пресс-службе отметили, что подобные завтраки будут проходить на постоянной основе.

Первый завтрак прошел с участием председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрия Конова.

Правила конкурса "Лидеры России" предусматривают, что все победители получают возможность в течение года заниматься с наставником, напомнили в пресс-службе. В этом качестве в проекте участвуют более 90 управленцев высшего ранга, в том числе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф.

О создании клуба "Эльбрус" было объявлено в 2018 году во время восхождения победителей первого конкурса на одноименную гору.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.