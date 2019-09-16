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Северный Кавказ

Глава Ингушетии назначил новых руководителей пяти министерств

Махмуд-Али Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики

МАГАС, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указы о назначении пяти новых руководителей, которые возглавят региональные Минсельхоз, Минстрой, Миннац, Минспорта и Минобразования.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал ряд указов о назначениях пяти министров в составе нового правительстве региона. В соответствии с новыми указами главы региона, министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Магомед Гагиев, пост руководителя Министерства строительства занял Микаил Балахоев, Миннац возглавил Руслан Волков. Исполняющим обязанности министра спорта назначен Магомед Мургустов, а и.о. министра образования - Эсет Бокова", - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы региона.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики. В тот же день он отправил в отставку правительство региона. А 12 сентября парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона.

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РоссияИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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