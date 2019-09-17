На Камчатке многодетные семьи освободили от транспортного налога

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Камчатского края приняло региональный закон о льготах на транспортный налог. Льготы введены для многодетных семей и владельцев экологичного транспорта, сообщила во вторник пресс-служба краевого Заксобрания.

"Депутаты Законодательного собрания Камчатского края на очередной сессии во вторник в окончательном, втором чтении приняли закон о льготах на транспортный налог. С нового налогового периода от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство мощностью двигателя до 250 лошадиных сил освобождается один из членов многодетной семьи. Цель закона - поддержать многодетных, которыми на Камчатке считаются семьи, где воспитывают трое и больше детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо многодетных семей, льготами смогут воспользоваться владельцы транспортных средств, работающих на газе или электричестве, а также морских и речных туристических судов. "Для них вводится понижающий коэффициент 0,5. Эта мера должна стимулировать камчатцев приобретать электромобили, гибридные автомобили или транспорт на газе для улучшения экологической обстановки. Сегодня таких машин в регионе 0,14% от общего количества", - приводятся в сообщении слова спикера краевого законодательного органа Валерия Раенко.

По его словам, льгота для турфирм должна способствовать легализации компаний, которые занимаются морскими и речными турами, и, как следствие, повышению качества и безопасности морских прогулок.