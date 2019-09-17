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Facebook удалил фиктивные учетные записи из Ирака и Украины

В компании уточнили, что украинские фиктивные учетные записи и группы публиковали новости о знаменитостях, политике и спорте

ТАСС, 17 сентября. Компания Facebook из-за "недостоверных действий" удалила из своей социальной сети 244 учетных записи, 269 страниц, 80 групп и два мероприятия в Ираке и на Украине. По этой же причине были удалены семь аккаунтов из принадлежащей Facebook соцсети Instagram, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.

"Сегодня мы удалили некоторые страницы, группы и учетные записи, вовлеченные в скоординированные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Мы обнаружили отдельные случаи такого поведения в Ираке и на Украине. Связи между ними не было выявлено, однако и те, и другие были направлены на введение в заблуждение людей относительно того, кому они принадлежат и чем занимаются", - говорится в нем.

Компания отмечает, что фиктивные аккаунты в Ираке, некоторые из которых, вероятно, были куплены, использовались для распространения информации о местных политических и социальных проблемах. В опубликованных постах говорилось, в частности, о действиях американских войск на территории страны, напряженных отношениях с Ираном, религии и бывшем лидере Саддаме Хусейне.

Украинские фиктивные учетные записи и группы публиковали новости о знаменитостях, спорте и политике, а также критиковали публичных личностей.

Руководство соцсети подчеркнуло, что аккаунты были заблокированы в связи с их действиями, а не с публикуемым ими контентом.

Теги
УкраинаИракХусейн, Саддам
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