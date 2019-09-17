Нарушения свободы СМИ наблюдаются во всех странах ОБСЕ

ВАРШАВА, 17 сентября. /ТАСС/. Свобода средств массовой информации в прошлом году находилась под давлением на всем пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил во вторник представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, выступая на проходящем в Варшаве совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

"В течение прошедшего года свобода СМИ подвергалась давлению во многих странах ОБСЕ, если не во всех", - сказал Дезир.

"Безопасность журналистов постоянно оказывается под угрозой", - указал он, подчеркнув, что "на них нападают, избивают и убивают" разные силы и по разным причинам. По словам Дезира, ОБСЕ должна "решительно сопротивляться насилию в отношении журналистов".

"Защита журналистов - обязанность государства, - констатировал представитель ОБСЕ. - Безнаказанность и пассивное расследование, отсутствие осуждения порождает новые случаи насилия".

Как подчеркнул Дезир, проблемой остается не только физическая, но и правовая безопасность журналистов, ограничение их права на доступ к информации. "Борьба с терроризмом не должна использоваться для ограничения свободы СМИ", - указал он.