Федеральную схему обращения мусора в России могут утвердить в I квартале 2020 года

ГЕЛЕНДЖИК, 17 сентября. /ТАСС/. Основной документ, который будет определять баланс мощностей для захоронения и переработки бытового мусора, логистику вывоза отходов и межрегиональные отношения, - федеральная схема обращения с коммунальными отходами может быть утверждена в I квартале 2020 года. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на отраслевой конференции в Геленджике, организованной ассоциацией "Чистая страна".

Буцаев напомнил, что сейчас РЭО завершает проверку схем обращения с мусором в регионах - так называемых территориальных схем. Компания по итогам ревизии дает рекомендации по корректировке документов. Субъекты РФ должны завершить эту работу до конца 2019 года, ранее напоминал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Причем, по его словам, 20% регионов России могут не уложиться в срок.

"К настоящему моменту мы проверили около 60 субъектов, до конца ноября мы проверим все регионы. После того, как все территориальные схемы в обновленном виде будут приняты, в декабре появится федеральная схема, которая будет утверждена в I квартале 2020 года. Это гарантия, что в субъектах территориальные схемы не будут меняться безосновательно или слишком часто <…> Юридическая возможность менять каждый год территориальные схемы отпадет с принятием федеральной схемы", - сказал Буцаев.

Он отметил, что изменения в федеральную схему будут вноситься только по решению специальной федеральной комиссии.

Создание федеральной схемы обращения с коммунальным мусором - один из целевых показателей национального проекта "Экология". Однако в паспорте документа отражен только дедлайн по созданию ее электронной модели - 31 декабря 2020 года. Ревизия территориальных схем регионов должна быть завершена до 31 сентября 2020 года.

В марте 2019 года РЭО начал работу над архитектурой федеральной электронной схемы. Ее рабочая версия, по словам Буцаева, должна появиться до конца 2019 года. Планируется, что модель объединит информацию из схем обращения с отходами всех субъектов РФ. В ней будут отображены источники мусора, все объекты перегрузки, накопления, сортировки, переработки, сжигания отходов и полигоны.