Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Times и The Nation из-за санкций США

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края на газеты The Nation, The Telegraph и The Times в связи с тем, что давние публикации в этих изданиях стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель бизнесмена.

"В марте 2019 года Олег Дерипаска подал иск против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин, по сути, ссылается только на три газетные статьи, которые были опубликованы в зарубежных СМИ более 10 лет назад. Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности", - говорится в комментарии представителя.

Иск против изданий подан в арбитраж Краснодарского края.

"Действующий процессуальный закон предусматривает право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства", - пояснил представитель Дерипаски.

Иск к издательским домам Times Newspapers Limited, The Nation Company LLC и Telegraph Media Group Limited появился в картотеке краснодарского суда 13 сентября.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона. В нем он требует отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

Это не первый иск Дерипаски к медиакомпаниям. В частности, в 2017 году он подал в федеральный суд Вашингтона на американское агентство Associated Press за публикации, заявив, что они содержат клевету в его адрес.

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