Эксперт: украинская сторона на совещании ОБСЕ вновь демонстрирует нежелание вести диалог

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве вновь продемонстрировала нежелание вести диалог, пытаясь блокировать выступления крымских журналистов, заявил во вторник ТАСС председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов.

Ранее во вторник представитель украинской делегации на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека вновь пытался лишить права голоса главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую. Однако модератор не поддержал это требование, позволив ей выступить. В понедельник на совещании сложилась аналогичная ситуация. Представитель Украины потребовал, чтобы Волконская покинула зал заседаний. Тогда модератор принял решение дать Волконской возможность закончить свое выступление.

"Украинская сторона вновь продемонстрировала нежелание вести диалог и абсолютное пренебрежение мнением коллег. Несмотря на протесты со стороны представителей Украины, несмотря ни на что, крымским журналистам удалось рассказать о том, что в Крыму все мирно, тихо и спокойно, соблюдается свобода слова", - отметил Трофимов.

По его словам, важно, что представители крымских СМИ пригласили страны - участницы совещания ОБСЕ к диалогу, пригласили посетить Крым и увидеть реалии своими глазами. "Пусть соберут делегацию из самых недоверчивых и приезжают сюда", - подчеркнул он.

В ежегодно организуемой в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) двухнедельной международной конференции ОБСЕ принимают участие около 1,5 тыс. делегатов: представители правительств 57 государств - участников ОБСЕ, стран-партнеров, организаций гражданского общества, международных организаций и структур ОБСЕ. В течение 10 дней состоится 18 рабочих заседаний, а также около 100 сопутствующих мероприятий.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.