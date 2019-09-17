Во Всероссийском союзе пациентов призвали к пропаганде приложения для маркировки лекарств

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев обратился к фармацевтической отрасли с призывом активизировать распространение информации о приложении для маркировки лекарств. Соответствующее заявление он сделал во вторник в ходе круглого стола в Москве на тему маркировки.

"Призываю фармотрасль заняться активной пропагандой приложения [для маркировки], наш союз пациентов готов разместить на сайте соответствующее объявление, также разошлем по профильным пациентским организациям", - заявил он.

Мобильное приложение "Честный знак" призвано информировать покупателей о легальности и безопасности приобретаемой продукции путем считывания кода цифровой маркировки.

Жулев также отметил, что одно из самых больших опасений пациентов - это уход с рынка каких-либо препаратов. "Мы написали письмо зампредседателю правительства с простым вопросом - кто будет конкретно отвечать, когда исчезнут лекарства? Нам ответили, что это все ажиотаж накручивается фармпроизводителями, аптеками, потому что не хотят тратиться, не хотят выполнять норму закона", - рассказал он.

Представитель пациентского сообщества подчеркнул необходимость решения этого вопроса. "У нас же правовое государство, договаривайтесь с бизнес-сообществом, заставляйте, наказывайте, но 1 января все должно работать", - подытожил Жулев.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий - с 1 октября 2019 года.