В Омске полиция опровергла информацию об избиении подростка-инвалида

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция в ходе проверки установила обстоятельства, при которых подросток в Омске получил тяжелую травму колена. Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков, мальчик-инвалид травмировался самостоятельно, он не был избит неизвестными мужчинами.

"Сотрудниками полиции установлено, что подросток травмировался самостоятельно во время прогулки с друзьями. Родителям он сообщил, что телесные повреждения причинил неизвестный, чтобы избежать конфликтной ситуации", - сказал Командыков.

По его словам, информация о получении подростком травмы поступила из медицинского учреждения. По данному факту УМВД организовало проведение проверки.

Ранее СК организовал проверку по информации в соцсети "ВКонтакте" о получении подростком-инвалидом тяжелой травмы колена. Со ссылкой на слова матери мальчика СК сообщил, что неизвестные в понедельник вечером в центре Омска избили мальчика, когда пытались отобрать деньги.