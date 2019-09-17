{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске полиция опровергла информацию об избиении подростка-инвалида

В ходе проверки установлено, что подросток получил травму самостоятельно во время прогулки с друзьями

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Полиция в ходе проверки установила обстоятельства, при которых подросток в Омске получил тяжелую травму колена. Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков, мальчик-инвалид травмировался самостоятельно, он не был избит неизвестными мужчинами.

"Сотрудниками полиции установлено, что подросток травмировался самостоятельно во время прогулки с друзьями. Родителям он сообщил, что телесные повреждения причинил неизвестный, чтобы избежать конфликтной ситуации", - сказал Командыков.

По его словам, информация о получении подростком травмы поступила из медицинского учреждения. По данному факту УМВД организовало проведение проверки.

Ранее СК организовал проверку по информации в соцсети "ВКонтакте" о получении подростком-инвалидом тяжелой травмы колена. Со ссылкой на слова матери мальчика СК сообщил, что неизвестные в понедельник вечером в центре Омска избили мальчика, когда пытались отобрать деньги.

Теги
РоссияОмская область
В ЕАО необходимо создать госпредприятие для проведения отопительного сезона без срывов
Для обеспечения его работы региону потребуется около 180 млн рублей
Читать полностью