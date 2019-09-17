В ОП заявили, что "Белые каски" пытаются дезинформировать мир о ситуации в Сирии

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Деятельность организации "Белые каски", контролируемой сирийской оппозицией, направлена на распространение в Европе ложной информации о ситуации в Сирии. С таким предостережением выступил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, представляя на встрече в Париже во вторник вечером данные, собранные возглавляемым им российским Фондом исследования проблем демократии.

"Белые каски", позиционирующие себя как неправительственная организация, систематически поставляют во внешний мир огромное количество дезинформации о Сирии ", - сказал он. Григорьев напомнил о связях одного из основателей этой организации Джеймса Ле Мезюрье с британскими спецслужбами.

По словам главы фонда, "в рядах этой организации напрасно искать волонтеров, ее сотрудники получают за свои услуги ежемесячное вознаграждение". Он также указал, что фотодокументы, регулярно появляющиеся в социальных сетях подтверждают "прямое участие представителей "Белых касок" в боевых действиях на стороне противников Дамаска".

На основе тщательной проверки

Фонд исследования проблем демократии опросил значительное число жителей районов, в которых оперируют "Белые каски". "Тщательная проверка всех данных позволила полностью опровергнуть ложную информацию о химических атаках, в проведении которых дезинформаторы систематически обвиняют сирийские власти", - подчеркнул Григорьев. Говоря о клеветнической кампании "Белых касок", он особо остановился на ложных утверждениях о химической атаке в сирийской Думе в апреле 2018 года. "Белые каски" распространили ложную информацию о погибших жителях, но ни врачи, ни соседи не могли идентифицировать среди жертв жителей района", - заметил он.

Исследования российского фонда свидетельствуют о том, что в целях фальсификации химических атак манипуляторы прибегают к прямой подмене. В районы инсценировок свозились тела узников, казненных террористами на подконтрольной им территории. "Часть из них, в том числе женщины и дети, были, таким образом, специально уничтожены с этой целью", - указал руководитель фонда.

В центре криминальной практики

Среди установленных фактов обширной преступной деятельности "Белых касок" - причастность к изъятию у больных и раненых внутренних органов. "В Алеппо "Белые каски" были ключевым элементом этой криминальной практики", - отметил Григорьев. По его словам, "источники финансирования "Белых касок" не являются тайной". "Деятельность манипуляторов финансируется из бюджетов США и Великобритании", - сказал он. Глава фонда также ответил на многочисленные вопросы участников собрания.

"Сведения об изощренных манипуляциях пособников терроризма, которые мы услышали сегодня, трудно найти в западной прессе, - сказал ТАСС участник встречи, руководитель французской общественной организации "Солидарность с детьми Беслана" Анри-Поль Фалавинья. - Хорошо, что эта важная и исключительно актуальная информация стала теперь достоянием французской общественности". Фалавинья выразил признательность Российскому православному духовно-культурному центру в Париже за организацию встречи.