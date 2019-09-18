В Приморье введут запрет на работу иностранных водителей по патентам с 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал распоряжение, запрещающее иностранным водителям работать на территории региона на основании патентов с 2020 года. Об этом в среду сообщается на сайте администрации края.

Запрет распространяется на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси за исключением водителей арендованных автобусов, которые работают по туристическим и экскурсионным маршрутам.

"С 2020 года на территории Приморского края вводится запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта, работающих на основании патентов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.

По данным администрации, постановление коснется более 300 иностранцев, ранее получивших патент на работу в Приморском крае. Всего в этом году квота на привлечение иностранной рабочей силы в регионе составляет 1 тыс. рабочих мест.

"Это одна из мер, направленных на оптимизацию рынка труда в регионе и предоставление приоритета в трудоустройстве российским гражданам", - уточняется в сообщении.

В июне этого года на встрече с главами муниципальных образований Кожемяко сообщил, что в сельском хозяйстве, лесопереработке и торговле вполне могут работать жители Приморского края. По его словам, практика привлечения иностранной рабочей силы на те виды работ, которые могут быть выполнены приморцами, уходит в прошлое, и такие квоты на иностранную рабочую силу руководство региона выдавать больше не будет.