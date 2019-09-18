Четыре ребенка из Севастополя получат незарегистрированные в РФ лекарства

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Севастополь отправил первые заявки на получение незарегистрированных в РФ лекарств для тяжело больных детей, сообщила ТАСС куратор проекта "Регион заботы", Общероссийского народного фронта, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

"Сейчас известно, что в Севастополе четыре ребенка вынужденно получали незарегистрированные на территории РФ препараты через какие-то нелегальные источники. Все четверо попали в список и были отправлены на федеральный консилиум при Минздраве. После утверждения консилиумом, препараты будут для них распределены, когда появятся в Москве", - рассказала Федермессер.

По ее мнению, это - не все, кто нуждается в незарегистрированных в РФ препаратах. "Многие, опасаясь наказания, не обращаются за помощью. В реальности, я думаю, это будет около десяти человек", - добавила собеседница.

5 сентября премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, незарегистрированных в РФ. Он отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Для этих целей Минпромторгу России будет выделено бюджетное ассигнование в размере 26,128 млн рублей. Средства пойдут на возмещение затрат ФГУП "Московский эндокринный завод", связанных с закупкой, ввозом и доставкой незарегистрированных в РФ лекарственных препаратов. Первые поставки препаратов ожидаются уже в октябре.