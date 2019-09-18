В Минэкологии считают, что развитие добычи сланца не отразится на спросе на российский газ

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Сланцевый газ, добычей которого занимаются США и Австралия, не отразится на спросе на российский газ, полагает министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Теперь про сланцевый газ и как он повлияет на будущее российского газа. Уверен, что не повлияет. Очевидно, что возрастающее потребление заставляет искать новые источники энергоресурсов - таких, как сланцевый газ. Тем не менее Россия при существующей мощной ресурсной базе рассматривает альтернативу в виде сланца, газогидратов и метана угольных пластов в самой долгосрочной перспективе", - сказал он на Тюменском нефтегазовом форуме.

По словам министра, затратные технологии добычи "не позволяют получать устойчиво высокие дебиты скважин продолжительное время".

"Декларации некоторых стран пока не обоснованы. Кроме того, структура разведанной сырьевой базы газа, например, США и Австралии, существенно отличается от российской", - добавил он.

По мнению Кобылкина, Россия может нарастить добычу через освоение месторождений Ямала, которые эффективно замещают выработанные месторождения Севера Западной Сибири. "Потенциал огромен, он включает и шельфовую зону Баренцева и Карского морей с их интеграцией в сухопутную инфраструктуру или в проекты СПГ. Безусловно, изучение сланцевых толщ должно рассматриваться как одно из направлений развития сырьевой базы нефти далекого будущего", - резюмировал глава Минприроды.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября, он является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. В форуме примут участие более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии участвовали 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. человек из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.