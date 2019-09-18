Главврача астраханской больницы уволили после сообщений о нанесении побоев сотруднице

АСТРАХАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Главный врач детской областной больницы им. Н. Н. Силищевой в Астрахани Игорь Ливинсон уволен после появления информации о нанесении телесных повреждений своей подчиненной - заведующей детской консультативной поликлиники. Об этом в среду ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Астраханской области.

"Изучив все материалы происшествия, принято решение о снятии с должности Ливинсона. Пока исполнять обязанности главврача будет заместитель главного врача по хирургии этой же больницы Юрий Яснопольский", - сказали в региональном министерстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, полиция проводит проверку в больнице. "Заявление [от потерпевшей] поступило. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Во вторник в соцсетях появилась информация о том, что главврач детской областной больницы нанес телесные повреждения заведующей консультативной поликлиники и разбил ее телефон. Отмечается, что причиной конфликта стало якобы необоснованное увольнение заведующей. На видео, которое также распространено в соцсетях, пострадавшая утверждает, что главврач "специально снижает зарплаты неугодным врачам и сотрудникам", чтобы они увольнялись.

Областная детская клиническая больница имени Н. Н. Силищевой, ведущее детское медучреждение Астраханской области, была открыта в 1960 году. В больнице функционирует 21 отделение, консультативная поликлиника, а также шесть диагностических отделений. За медицинской помощью в больницу обращаются жители не только Астраханской области, но и соседних регионов. Ливинсон возглавил областную детскую больницу в мае прошлого года.