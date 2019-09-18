Адвокат Сноудена рассказал о попытках вербовки его клиента со стороны ФСБ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ФСБ РФ пыталась завербовать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена сразу после его прилета в Шереметьево в 2013 году, однако тот отказался сотрудничать с российской спецслужбой. Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

"Как только Сноуден прилетел в РФ, люди из ФСБ попытались его завербовать. Однако он отказался от вербовочного предложения. Именно поэтому его документы о временном убежище оформляли так долго", - сказал Кучерена.

Сноуден рассказал, что якобы получал предложение работать на российские спецслужбы, прилетев в Шереметьево в июне 2013 года, в своих мемуарах Permanent Record, которые поступили в продажу во вторник. Сноуден описывает, что этот разговор состоялся в бизнес-зале аэропорта в присутствии сопровождавшей его представительницы WikiLeaks Сары Харрисон. Собеседником Сноудена, как утверждается в книге, стал мужчина, сидевший в окружении сотрудников ФСБ.

"Он на приличном английском языке попытался провести в отношении меня, как называют в ЦРУ, "вербовку с наскока", что является, по сути, предложением иностранной разведывательной службы, которое можно сформулировать как "приезжай и работай для нас", - написал Сноуден. По словам бывшего сотрудника АНБ, он сразу отказался от этого предложения.

Однако сразу после этого, рассказал в среду Кучерена, Минюст США подал иск к нему в связи с тем, что публикация мемуаров якобы нарушает соглашение "о неразглашении". "Сейчас я со своей стороны, а американский адвокат Сноудена - со своей стороны думаем, как реагировать и что делать в связи с подачей иска. Но, очевидно, американские власти не оставят Сноудена в покое. Не просто так ему отказали в убежище в 27 странах", - сказал Кучерена.

По его словам, Сноуден до сих пор имеет проблемы из-за того, что не стал работать на ФСБ. "У него есть определенные трудности с трудоустройством. Фактически, те лекции, что он читает в России, доход от них - это все, что у него есть", - отметил адвокат.

Дело Сноудена

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.