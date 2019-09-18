Ульяновский губернатор прислушается к мнению комиссии по этике по вопросу фото чиновницы

УЛЬЯНОВСК,18 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прислушается к решению комиссии по этике, которая рекомендовала не увольнять главу госучреждения "Правительство для граждан". Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.

"Решение комиссии было вчера, губернатор к нему прислушается и учтет это мнение", - сказал он.

Во вторник комиссия по этике при правительстве Ульяновской области рекомендовала не увольнять Опенышеву после публикации резонансных фото с отдыха. Чиновнице вынесут выговор.

Ранее в интернете стали распространяться фото, на которых Опенышева принимает "шоколадную" ванну на процедурах во время отпуска за границей. Впоследствии женщина удалила пост и извинилась за публикацию снимков с отдыха в Азербайджане, а также заверила, что не хотела никого оскорбить, а просто поделилась впечатлениями о недорогом отдыхе. Морозов поручил провести служебную проверку, заявив, что любая нескромность чиновников будет пересекаться.