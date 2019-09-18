"Русские ярмарки" при поддержке АСИ создадут в 71 регионе России до конца 2020 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Проект "Русские ярмарки", предполагающий создание торговых и культурно-развлекательных площадок на одной территории, будет реализован до конца 2020 года при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 71 регионе России. Об этом сообщил в среду ТАСС инициатор проекта Акиф Гилалов.

"Компания "Русские ярмарки" реализует проект по открытию 170 круглогодичных ярмарок во всех 85 регионах страны. Это многофункциональные площадки культурного притяжения для местного населения и туристов, в то же время позволит обеспечить население качественными товарами отечественного производства. Кроме того, у нас есть уникальный продукт IT-платформа, позволяющая обеспечить онлайн-сопровождение бизнес-процессов каждого предпринимателя, работающего на площадке "Русских ярмарок". Думаю, что в 71 регионе появятся ярмарки до конца 2020 года", - сказал он перед заседанием наблюдательного совета АСИ.

По словам Гилалова, планируется, что первыми городами, в которых будут открыты подобные комплексы, станут Тула, Самара, Черкесск и Нальчик. Предполагается, что продавцы в каждом городе, где будет ярмарка, через платформу компании смогут заказать продукцию со всей страны. Ее доставкой через сеть торгово-распределительных центров будет заниматься логистическая компания.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Как сообщала пресс-служба Кремля, предполагается рассмотреть первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.

Перед началом мероприятия Путин осмотрит выставку проектов, реализуемых АСИ, на которой представлен проект "Русские ярмарки" и макет организации торгового и культурно-развлекательного пространства.