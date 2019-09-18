В МВД по Удмуртии опровергли информацию о пьяном министре, въехавшем в толпу на катере

ИЖЕВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция Удмуртии опровергла информацию о пьяном министре внутренних дел по региону Алексее Попове, который якобы въехал на катере в толпу отдыхающих. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Мы опровергаем это сообщение. Та информация, которая размещена в сети интернет и в мессенджерах, о нарушении законодательства руководителем МВД по Удмуртской Республике не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

18 сентября в одной из групп "ВКонтакте" появилась информация о том, что министр внутренних дел по Удмуртской Республике Алексей Попов, отдыхая на базе отдыха МВД в деревне Ныргында на реке Кама, пьяным вылетел на катере на берег, где находились отдыхающие. В сообщении говорится, что одному из отдыхающих "были причинены тяжкие телесные повреждения, он доставлен в больницу".

Полковник полиции Алексей Попов с 2015 по 2018 годы был заместителем начальника УМВД по Архангельской области, в августе 2018 года был назначен министром внутренних дел по Удмуртской Республике.