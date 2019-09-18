Заседание суда по делу арестованного сотрудника ОДК Коршунова перенесли на 23 сентября

РИМ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Судебное заседание, на котором должно было рассмотрено ходатайство об освобождении из-под стражи арестованного в Италии по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, перенесено на 23 сентября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду адвокат Никола Ди Марио, представляющий интересы россиянина.

"Заседание, первоначально назначенное на 19 сентября, перенесено на 23 сентября", - указал он и уточнил, что никаких других изменений не произошло. "Рассматриваться будет наше требование об изменении меры пресечения и освобождении из-под стражи", - сказал адвокат и добавил, что решение может быть принято в следующие после заседания дни. "Заседание будет проходить за закрытыми дверями в присутствии только адвокатов и представителей прокуратуры", - подчеркнул он.

На вопрос о процессе об экстрадиции в США Коршунова Ди Марио ответил, что у него нет информации о том, поступили ли соответствующие документы от американской стороны. При этом он надеется остаться защитником Коршунова и на время рассмотрения этого вопроса. Решение об экстрадиции будет также принимать апелляционный суд Неаполя, и на это, по мнению юриста, может уйти до 8 месяцев.

Ранее адвокат рассказал, что на первом техническом заседании суда две недели назад Коршунов ответил отказом на вопрос о том, согласен ли он на экстрадицию в США, а также согласился воспользоваться правом, гарантирующим отправление правосудия лишь в вопросах тех преступлений, которые считаются таковыми на территории Италии.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, о судьбе которого ничего не сообщается. Коршунов находится под стражей в тюрьме в Неаполе, ему оказывается вся необходимая консульская помощь.