Путин призвал АСИ содействовать запуску новых социальных проектов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) должно содействовать запуску новых социально значимых проектов и общественных инициатив. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

По его словам, необходимо обеспечить контроль за применением норм закона о социальном предпринимательстве. "Опираясь на новую законодательную базу, нужно запустить значимые социальные проекты. Речь, в том числе, о программах обучения и трудоустройства людей старшего поколения…, о распространении опыта организации долговременного ухода за больными и пожилыми гражданами, а также о развитии профориентации и дополнительного образования подростков, о создании современной инфраструктуры детского отдыха", - сказал Путин.

Он также назвал одной из задач агентства содействие общественным инициативам в городах. Президент в связи с этим положительно отозвался об одном из проектов АСИ, касающемся благоустройства населенных пунктов. По его словам, эта программа дает возможность выявлять запросы граждан и учитывать их, причем "не на бумаге, не формально", а в реальности. "Думаю, что это чрезвычайно востребовано", - сказал президент, попросив АСИ предлагать "новые эффективные инструменты прямой и, что очень важно, постоянной обратной связи, интерактивной коммуникации с людьми".

Глава государства указал также на необходимость создания условий для развития волонтерского движения, для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, а также для НКО в социальной сфере.