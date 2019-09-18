Экипаж арестованного на Украине сейнера "Норд" ушел в отпуск с дальнейшим увольнением

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Экипаж российского сейнера "Норд", арестованного на Украине, ушел в отпуск с дальнейшим увольнением, в связи с отсутствием судна, сообщил в среду ТАСС председатель Керченского рыбколхоза имени "Первого Мая" Сергей Лесков.

В декабре 2018 года члены экипажа арестованного на Украине рыболовецкого траулера "Норд" и руководство керченского рыболовецкого кооператива "Колхоз имени Первого Мая" обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой поддержать предприятие и выделить судно для работы. 10 июля 2019 года единая закупочная комиссия ООО "Морская дирекция" (входит в структуру Минтранса Крыма) отменила конкурс по закупке в связи с отсутствием допущенных заявок из-за несоответствия заявленного для покупки судна техническому заданию. Повторный конкурс в начала августа также был отменен.

"В колхозе работают 20 человек, они сейчас отправлены в отпуск с последующим увольнением, в связи с тем, что нам до сих пор не закуплено судно, которое обещали власти. Мы уже держались из последних сил, подрабатывали где могли, но, без судна, которое у нас было единственным, мы выжить не можем. Это вынужденная мера", - сообщил Лесков.

По его словам, всем работникам выплачены отпускные, что касается трудоустройства, то, каждый будет решать самостоятельно. Собеседник агентства также сообщил, что капитан "Норда" Владимир Горбенко не увольнялся с предприятия, но, нашел себе подработку капитаном на сейнере на Дальнем Востоке.

В распространенном в среду заявлении министра промышленности региона Андрея Васюты говорится, что правительством Крыма было оказано полное содействие компании-владельцу судна. "Мы неоднократно проводили встречи и обсуждали возможные варианты оказания помощи, предлагали пути решения проблемы, объясняли и подсказывали судовладельцу, какие шаги он должен совершить, чтобы ускорить решение задачи, предлагались аналогичные сейнеры, приобретение которых не сопряжено с техническими сложностями, например, такими, как переправка в Крым", - отметил Васюта.

Он сообщил, что по информации Министерства транспорта Крыма на данный момент прошло два конкурса по закупке судна. "Ввиду плохого технического состояния судна, а также его оценки комиссией, которая оказалась ниже заявленной стоимости, оба конкурса были признаны несостоявшимися", - отметил глава министерства. В то же время, подчеркнул он, правительство по-прежнему готово помогать морякам и искать приемлемое решение задачи.

О ситуации с сейнером "Норд"

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили два обвинения: в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Херсонский городской суд 10 апреля отпустил его под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, других моряков оштрафовали.

Двоим морякам судна в течение короткого времени удалось покинуть Украину, остальных Киев семь месяцев удерживал, не разрешая покинуть страну по российским документам. Только 30 октября по договоренности РФ и Украины они были переданы России в обмен на такое же число украинских рыбаков с двух украинских судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", - задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма.

В начале февраля капитан судна, который находился на Украине под следствием и был объявлен в розыск, как пропавший без вести, вернулся в Крым.