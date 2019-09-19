Эксперты прогнозируют сдержанный рост турпотока в Петербурге после ввода электронных виз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Представители туристической отрасли прогнозируют сдержанный рост количества туристов в Санкт-Петербурге после ввода электронных виз с 1 октября. При этом, как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, нововведение позволит выровнять сезонность спроса на посещение города.

Правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств, в том числе 38 европейских стран, через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. С 1 октября в регионе для иностранных туристов вводится электронная виза на 8 дней.

"Я считаю, что это просто революционное решение для туризма, абсолютно долгожданное и, в то же время, по-хорошему неожиданное для отрасли, о чем говорят и турфирмы, и отельеры, и транспортные компании. В сегодняшнем конкурентном мире все страны борются за туристов, и один из эффективных способов конкурентной борьбы и выигрыша - это либерализация визового режима", - сказал ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

Он прогнозирует, что "процесс роста туристского потока займет какое-то время, он пойдет по нарастающей, но первые результаты безусловно, будут видны сразу - можно ждать и в этом году, и в следующем позитивной динамики". Как считает Корнеев, на этом этапе важно донести до путешествующих информацию о механизме электронных виз, и это задача городского маркетинга.

Кто поедет по электронной визе

Представители Эстонии высказывали опасение, что введение с 1 октября Россией бесплатных электронных виз для иностранцев, желающих посетить Ленинградскую область и Санкт-Петербург, может снизить туристический поток из Финляндии в Эстонию. Российские эксперты пока не пришли к единому мнению, гости из каких стран в первую очередь обеспечат рост потока туристов в Петербург.

"Сложности при оформлении виз были одним из препятствий для большинства туристов при планировании поездки в Россию. Поэтому, по разным оценкам, в связи с введением электронных виз, турпоток может увеличиться на 20-30%", - сказала ТАСС директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии (СЗРО РСТ) Екатерина Шадская. Она считает, что в первую очередь, это будут туристы из стран, граничащих с Ленинградской областью, то есть из Финляндии и Эстонии, а также из стран Европейского союза, с которыми налажено удобное авиасообщение.

Глава Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев прогнозирует, что упрощенный порядок въезда в Россию не приведет к резкому наплыву туристов из указанных 53 государств, но увеличение потока будет. "Определенный рост туристического потока ожидаем в Петербург, но не наплыв. По нашим оценкам, ввод упрощенной схемы, приведет в первую очередь к росту пассажиропотока из КНР, а прирост из стран Европейского союза будет незначительным", - сказал Васильев.

В планах городского правительства увеличение туристического потока в Санкт-Петербург в ближайшие 4 года до 12 млн человек в год, в том числе за счет ввода электронных виз. При этом число иностранных туристов должно удвоиться. По данным городского комитета по развитию туризма, в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн человек, из них 3,9 млн человек - иностранные туристы и 4,2 млн - российские.

Сезонный спрос

Как ожидают власти города, ввод электронной визы позволит удовлетворить так называемый "отложенный спрос". Те туристы, которые хотели посетить Петербург и кого отпугивали сложности в оформлении документов, с 1 октября смогут оформить электронные визы. По мнению представителей администрации, особенно удачно введение электронных виз осенью, потому что это сразу поможет повысить турпоток в "низкий" сезон, тем более, осенью Петербург традиционно предлагает своим гостям яркие события в сфере культуры.

Глава СЗРО РСТ также надеется, что туристы, приезжающие по электронным визам, помогут побороть в Санкт-Петербурге ярко выраженную сезонность и позволят заполнить номерной фонд отелей в не самое популярное у путешественников время.

В числе потенциально популярных видов туризма Шадская назвала туры выходного дня для самостоятельных туристов, событийный и деловой туризм. Особым спросом, по ее мнению, будут пользоваться автобусные туры. Власти Петербурга планируют помимо событийного туризма развивать яхтенный, водный, медицинский, образовательный.

Инфраструктура для туристов

В Санкт-Петербурге, по данным городской администрации, туристов принимают около 1500 гостиниц, количество номеров превышает 90 тысяч. Представители туристического бизнеса считают, что с размещением гостей в случае увеличения количества туристов не возникнет сложностей, но, как отметил глава Ассоциации малых гостиниц, для самих туристов возможности бюджетного размещения несколько сократятся.

"Нужно учитывать, что с первого октября вступает в силу закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, таким образом для иностранных туристов ограничивается в выбор в малобюджетном секторе средств размещения", - напомнил Васильев. В целом, по его словам, наиболее востребованы среди иностранцев гостиницы с уровнем не ниже трех звезд.

В отличие от гостиниц, петербургские музеи немного опасаются увеличения туристического потока, поскольку уже сейчас самые популярные из них, в том числе Государственный Эрмитаж, Петергоф, Царское Село работают на пределе пропускной способности. Генеральный директор ГМЗ "Петергоф" сообщила журналистам, что дальнейшее увеличение туристического потока в Санкт-Петербурге потребует совместной работы городской администрации, музеев и турфирм по оптимизации логистики и графика посещения достопримечательностей города.

Корнеев считает, что справиться с распределением потока туристов можно будет за счет межмузейных проектов. "Очень серьезную работу проводит сейчас Союз музеев России как раз на тему создания таких абсолютно новых межмузейных проектов, которые могут быть интересны для посещения и российским, и иностранным гостям. Появляются и продвигаются нашим Министерством культуры новые культурно-просветительские проекты и соответствующие программы, которые основываются на богатейшей культуре и истории Санкт-Петербурга", - сказал он.

На протяжении как минимум трех лет Петербург остается ведущим мировым культурным направлением по версии главной туристической премии мира World Travel Awards, лучшим европейским культурно-туристическим направлением. В 2019 году Петербург признан лучшим городским направлением Европы.