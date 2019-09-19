МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских оружейников с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Во все времена перед российскими оружейниками стояли масштабные стратегические задачи: обеспечивать армию современным оружием и постоянно совершенствовать свою продукцию, - отметил премьер. - Отечественные инженеры, ученые, мастера всегда блестяще справлялись с этим. Ведь от успеха вашей работы напрямую зависит безопасность государства, защита его национальных интересов, мирная жизнь миллионов людей".

По словам главы правительства, предприятия ОПК "динамично развиваются, используют новейшие технологии, которые позволяют создавать уникальные образцы вооружений и техники", многие из которых превосходят зарубежные аналоги.

"Своими достижениями ОПК обязан замечательным специалистам, по-настоящему преданным своему делу. Ваша работа требует глубоких знаний, большой ответственности и самоотдачи", - подчеркнул Медведев.

День оружейника отмечается 19 сентября в соответствии с указом президента РФ от 3 декабря 2011 года. Дата празднования приурочена ко дню памяти архангела Михаила, который с XIX века почитается как покровитель оружейников в Ижевске - одной из "оружейных столиц" России.