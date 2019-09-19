ВЦИОМ: 47% россиян связывают отказ от частого использования машины с ценами на бензин

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Почти половина (47%) участников опроса ВЦИОМ считают, что люди, которые отказываются от частого использования автомобиля, делают это, прежде всего, в связи с высокой стоимостью бензина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место экономические факторы: возможную высокую стоимость бензина (47%), дорогое обслуживание автомобиля и его страхование, налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить бюджет (15%)", - говорится в сообщении. Также опрошенные в качестве причин назвали загруженность дорог (14%), заботу об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Две трети (67%) российских семей имеют как минимум один автомобиль, среди них у 18% семей есть не одна машина. Водят авто преимущественно мужчины (78% против 34% женщин), большинство (70%) водят ежедневно.

Каждый пятый (22%) из опрошенных среди тех, кто водит автомобиль ежедневно или несколько раз в неделю, мог бы отказаться от частого использования личного автотранспорта. Основными причинами нежелания отказаться от его использования респонденты назвали поездки по работе (22%), необходимость отвозить детей в школу, детский сад или на секции (14%), удаленность работы от дома (13%), использование авто для поездок по личным делам (9%), удобство передвижения на автомобиле (8%). Еще 8% опрошенных отметили плохую работу общественного транспорта и высокую плату за проезд.

При этом около половины (43%) респондентов при возможности отказаться от машины отдали бы предпочтение велосипеду, еще 33% не против использовать электромобиль, каждый 10-й (10%) выбрал электромопед.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 сентября 2019 года. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.