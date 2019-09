В ВМС США признали подлинность трех видеозаписей неопознанных летающих объектов

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. В ВМС США признали, что три видеозаписи предполагаемых неопознанных летающих объектов (НЛО), снятые экипажами американских боевых самолетов и опубликованные в период с декабря 2017 года по март 2018 года, являются подлинными. Однако военные Соединенных Штатов до сих пор не опознали эти объекты, сообщила в среду телекомпания CNN.

Объекты, запечатленные на ранее засекреченных видеозаписях, отнесены к категории "неопознанных воздушных феноменов", заявил телекомпании официальный представитель заместителя начальника штаба ВМС Джо Грэдишер. Он объяснил открытость ВМС США в данном вопросе главным образом стремлением побудить еще неопытных военных летчиков докладывать начальству о любых без исключения странных явлениях в воздухе. "Речь идет о частых появлениях неопознанных воздушных феноменов на наших учебных полигонах. Эти вмешательства представляют собой опасность для безопасности полетов наших летчиков и операций", - пояснил Грэдишер.

"Наши летчики долгие годы не составляли отчетов о таких явлениях из-за предосудительного отношения к самому термину - [НЛО] и теориям относительно того, что именно фигурирует или не фигурирует на видео", - резюмировал представитель ВМС.

Упомянутые видео датированы 2004 и 2015 годами и были выложены в публичный доступ общественной организацией Академия искусств и наук "К звездам" (To The Stars Academy of Arts & Science). Она занимается анализом явлений, которые представляют загадку для ученых и могут потенциально повлиять на технологический прогресс.

На первом видео виден объект продолговатой формы, который ускоряется и исчезает из поля сенсорных датчиков американского истребителя. На остальных фрагментах слышны слова членов экипажей самолетов, обменивающихся удивленными репликами о том, что именно они видят. При этом американские летчики пользуются нецензурными выражениями.

Засекреченная программа

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На первых порах за программу отвечало Разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.

После того, как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.