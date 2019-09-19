ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google LLC на 100 тыс. рублей за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, у которой нет лицензии на соответствующую деятельность. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее комиссия ФАС признала рекламу "заработка на инвестициях" компании Ali Trade противоречащей требованиям закона о рекламе, поскольку организация отсутствует в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте ЦБ РФ, и, таким образом, не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Как поясняется в сообщении ведомства, ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords. "По установлению факта нарушения Google LLC как рекламораспространителю ненадлежащей рекламы было выдано предписание об устранении нарушения", - отметили в ведомстве.

Ранее Google уже была оштрафована ФАС за ненадлежащую рекламу на 100 тыс. рублей. Тогда Google признали нарушившей закон о рекламе из-за публикации объявлений о подготовке и написании выпускных квалификационных работ.

В конце июня в ФАС сообщали, что за три последних года ведомство оштрафовало Google за различные нарушения на 438 млн рублей.