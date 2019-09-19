Песков заявил, что часто не соглашается с публикациями дочери-блогера

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часто не соглашается с комментариями своей дочери Елизаветы, которые та делает в качестве блогера.

"Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери, - сказал он журналистам. - Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать".

В среду Елизавета Пескова опубликовала в блоге "Эха Москвы" комментарий с критикой по поводу приговора актеру Павлу Устинову. Через некоторое время эта публикация была удалена.

Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим комментарием дочери пресс-секретаря главы государства, Песков заметил, что в администрации президента "не знакомятся с каждым постом каждого блогера". Представитель Кремля подчеркнул, что не имеет отношения ни к написанию, ни к удалению записи Песковой.

19 сентября Генеральная прокуратура попросила суд отпустить Устинова под подписку о невыезде.