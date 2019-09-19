Песков переадресовал вопрос о задержании якутского шамана региональным властям

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о ситуации с задержанием в Бурятии так называемого шамана Александра Габышева из Якутии.

"Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан РФ, это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рекомендовал за комментариями по этой теме обращаться к республиканским властями и правоохранительным органам.

В четверг МВД Бурятии сообщило о задержании жителя Якутии, находившегося в розыске. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, "которой идет пешком из Якутии в Москву". Собеседник не уточнил, за что именно он задержан.