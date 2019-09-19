В Калининградской городской больнице появилась услуга "Просто спросить"

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Сервис-опция "Просто спросить" появилась в электронной очереди в поликлинике городской больницы № 3 Калининградской области. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, услуга была создана в рамках проекта "Бережливая поликлиника".

"Электронная очередь в поликлинике Городской больницы № 3 была создана в процессе реализации проекта "Бережливая поликлиника". Указанная опция появилась <…> для удобства пациентов и очень востребована. За это время ею воспользовались более 500 граждан. После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора", - сказал собеседник агентства.

В Министерстве здравоохранения области ТАСС рассказали, что в числе наиболее часто задаваемых пациентами вопросов - как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач. Подобные опции электронной очереди есть и в других регионах России.

Проект "Бережливая поликлиника" инициирован Минздравом РФ в ноябре 2016 года, реализуется с участием Росатома. Он нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. Это сокращает время ожидания приема врача в поликлинике и уменьшает вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются. С 2019 года проект реализуется по нацпроекту "Здравоохранение".