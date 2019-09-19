Детский омбудсмен: централизованная закупка может решить проблему с лекарствами в России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проблему с нехваткой лекарственных препаратов в России можно решить путем централизованных закупок. Это не только обеспечит лекарствами всех нуждающихся, но и приведет к экономии средств, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в рамках круглого стола "Проблемы доступности незарегистрированных в России лекарственных препаратов" в Общественной палате РФ.

"Мы в нашей дорожной карте отметили централизацию закупочных процедур, и мы этот вопрос сегодня обсуждаем. Мы надеемся, <...> а с этим предложением я лично к президенту обращалась, о централизации закупочных процедур, <…> [что] будет решение принято. Это не только гарантирует каждому ребенку получение препаратов. Это удешевит многократно закупку лекарственных средств. Оптовые закупки дешевле, чем [если] каждый субъект РФ начинает выходить на торги", - сказала она.

Кузнецова отметила, что среди основных проблем с лекарственным обеспечением также мониторинг потребности в лекарствах и определение субъекта финансирования закупок. "Первое, необходимость срочного определения той структуры, <...> которая занимается мониторингом и точным информированием о том, сколько и какой запрос, и на что сейчас имеется спрос. Второе, источник финансирования. Мы получили ответ на запрос, мы узнали, сколько препаратов нам нужно на данный момент времени. Второй вопрос, кто дальше будет отслеживать удовлетворенность и динамику", - пояснила она.