В Крыму назвали бесперспективным давление на крымских журналистов со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Давление на крымских журналистов, которые приняли участие в совещании ОБСЕ в Варшаве, со стороны украинской прокуратуры является бесперспективным и носит характер психологического воздействия, заявил в четверг ТАСС председатель Союза журналистов Республики Крым Андрей Трофимов.

Ранее в четверг так называемая "прокуратура Автономной республики Крым" (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) сообщила о регистрации уголовного дела после поездки журналистов из Крыма в Варшаву на совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Мы в Союзе журналистов Крыма считаем, что возбуждение уголовных дел является одной из попыток оказать психологическое давление на журналистов. Они хотят, чтобы журналисты боялись высказывать свою точку зрения. Но это занятие бесперспективно. Они могут возбуждать сколько угодно уголовных дел, слово правды не задушишь", - сказал Трофимов.

Заместитель главы российской делегации на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев ранее сообщил, что на совещании "было много попыток лишить слова крымчан".

В частности, украинская делегация дважды пыталась лишить права голоса главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую. В обоих случаях модератор не поддержал это требование, позволив российской журналистке выступить.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.