Путин подписал указ о госнаградах для нескольких членов Совета Федерации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для нескольких членов Совета Федерации.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сенатору Николаю Рыжкову за особые заслуги перед государством и народом присвоено звание Героя труда РФ. Ордена Александра Невского удостоены члены Совета Федерации Любовь Глебова, Олег Морозов и Виктор Озеров, ордена Дружбы - Татьяна Гигель и Сергей Лукин. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени будет вручена сенаторам Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину.

Кроме того, ордена Дружбы удостоен директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Другим указом президент наградил почетной грамотой ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева.