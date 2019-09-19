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Путин подписал указ о госнаградах для нескольких членов Совета Федерации

Сенаторы получили ордена и звания

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для нескольких членов Совета Федерации.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сенатору Николаю Рыжкову за особые заслуги перед государством и народом присвоено звание Героя труда РФ. Ордена Александра Невского удостоены члены Совета Федерации Любовь Глебова, Олег Морозов и Виктор Озеров, ордена Дружбы - Татьяна Гигель и Сергей Лукин. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени будет вручена сенаторам Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину.

Кроме того, ордена Дружбы удостоен директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Другим указом президент наградил почетной грамотой ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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