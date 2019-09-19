В Ингушетии проведут забеги на акции "Кросс наций"

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Забеги на дистанции от 1 до 12 км проведут в Магасе 21 сентября, во Всероссийский день бега "Кросс наций". Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Минспорта Ингушетии Аиша Гапархоева.

"В Ингушетии во Всероссийский день бега "Кросс наций" участники пробегут разные дистанции в зависимости от возраста от стометровой Башни согласия в Магасе, путь их будет пролегать по самым длинным улицам города и по Аллее матери и ребенка. Точное количество мы пока назвать не можем, но уже поступают заявки как от молодежи и школьников, так и от людей старшей возрастной группы", - сказала Гапархоева.

По ее словам, участники будут разделены на три возрастные группы, которые пробегут дистанции от 1 до 12 км. Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.

В 2018 году в "Кроссе наций" в Ингушетии приняли участие около 300 человек, в том числе чиновники, известные в регионе спортсмены и тренеры.

"Кросс наций" - одно из самых масштабных спортивных событий, которое проводится по всей стране ежегодно с 2004 года.