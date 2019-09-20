Ученые рассказали, у каких людей бывают собаки с излишним весом

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. /ТАСС/. Чрезмерно упитанные собаки чаще бывают у людей, которые сами страдают от избыточного веса. Об этом свидетельствует исследование, проведенное учеными Копенгагенского университета.

В ходе него были изучены 268 собак.

"У людей с излишним весом или ожирением тучные собаки встречаются в два раза чаще, чем у людей худых или с нормальным весом", - говорится в пресс-релизе университета.

По словам руководителя исследования Шарлот Бьёрнвад, владельцы четвероногих с нормальным весом как правило используют собачьи лакомства для дрессировки своих питомцев, страдающие же ожирением балуют своих четвероногих ради собственного удовольствия. Датские ученые также установили, что кастрация втрое увеличивает вероятность серьезной прибавки веса у животных.

Согласно данным международного исследования 2016 года, в развитых странах доля собак с излишним весом составляет 34-59%. У этих животных больше вероятность заболеть диабетом или иным серьезным недугом, а следовательно, и меньше шансов стать долгожителями. В среднем продолжительность жизни у собак с излишним весом на 1,3 года меньше, чем у их поджарых сородичей.