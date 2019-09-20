Колокольцев встретился в Ханое с офицерами, проходившими обучение в ведомственных вузах РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки во Вьетнам встретился в Ханое с офицерами, которые проходили в разные годы обучение в ведомственных вузах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"На мероприятие были приглашены около 400 офицеров, которые в разные годы обучались в вузах системы МВД, а сегодня работают на ответственных постах в Министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. 18 из них имеют генеральские звания. Российский министр отметил, что на протяжении десятилетий учебные заведения МВД РФ пользуются заслуженным авторитетом как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что специалисты из многих стран мира в практической работе успешно применяют знания, полученные в образовательных организациях России.

"Участники встречи рассказали об основных направлениях деятельности своих подразделений, технологиях, применяемых для раскрытия преступлений и обеспечения общественного порядка. Также они выразили признательность за высокий уровень профессиональной подготовки, полученной в России, поделились воспоминаниями о преподавателях и однокурсниках. Глава МВД России обратил внимание на то, что присутствующие на мероприятии не только прекрасно владеют русским языком, но и хорошо знакомы с российской историей и культурой", - заключили в МВД.