Главный нарколог Минздрава рассказал о вреде вейпов для мозга и легких

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Курение вейпов вызывает нарушения в работе мозга, легких и других органов и может привести к летальному исходу, сообщил в пятницу ТАСС главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Если табачная продукция - это, как правило, спазмы сосудов и раковые опухоли, то при вейпах - это растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена [курению]. Это просто выбор смерти от одного или от другого", - сказал он.

Брюн также отметил, что фиксация смертельных исходов, связанных с курением вейпов в США и Канаде, заставляет серьезно задуматься об их запрете в России. "Россия позже начала курить вейпы, и я думаю, что в какой-то момент смерти начнутся и у нас", - пояснил он.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и сенаторы Эдуард Исаков, Лариса Тюрина ранее внесли законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах. Минздрав поддержал данную инициативу и выразил надежду на то, что данный законопроект будет принят в ближайшее время. Отвечая на вопрос, как скоро следует принять такие меры в стране, Брюн ответил, что "это нужно сделать вчера". "Чем меньше будет доступ к психоактивным веществам, в том числе курению, вейпам, тем лучше", - сказал нарколог.

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".