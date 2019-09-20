Все госпитализированные после отравления шаурмой в Уфе выписаны из больницы

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Врачи выписали последних пациентов, госпитализированных после отравления шаурмой в Уфе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

"В больнице оставалось шесть человек, госпитализированных после отравления шаурмой, они были выписаны сегодня", - сказали в ведомстве.

Из-за отравления шаурмой, купленной в одном из киосков Уфы, 12 сентября были госпитализированы 14 человек, в том числе пять детей. По данным управления Роспотребнадзора по региону, причиной стали бактерии золотистого стафилококка, которые были обнаружены в пробах салата.

Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Управление Роспотребнадзора по региону и прокуратура проводят проверку, из киоска изъята вся пищевая продукция.