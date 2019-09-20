В ФНПР прокомментировали сообщения об упразднении профессиональных праздников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сообщения об упразднении профессиональных праздников из-за "регуляторной гильотины" не соответствуют действительности, поскольку эти праздники были продублированы во всех современных нормативно-правовых актах. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

В пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР, в том числе День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

"Все, что говорится сегодня, это то, что якобы эти профессиональные праздники вошли в перечень ликвидируемых нормативных документов, которыми изначально эти праздники были объявлены. Но, как говорят наши юристы, эти же праздники были продублированы уже в российских нормативных документах, более современных. И в этом смысле опасаться за них надобности нет. Повода для беспокойства нет, а хайп есть", - сказал Шершуков ТАСС, комментируя публикацию в СМИ.

"Другое дело, что совершенно не понятно, зачем вообще возникла мысль упразднить данные документы. Идея "регуляторной гильотины" заключалась в снижении документальной нагрузки на бизнес. Наличие профессиональных праздников, либо нормативных документов об этом никак эту нагрузку на бизнес не увеличивает и не снижает. Тем паче, что для многих социально ответственных компаний проведение профессиональных праздников - это форма стимулирования работников", - добавил собеседник агентства.