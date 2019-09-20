ВЦИОМ: треть россиян готовы стать донорами костного мозга

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более трети россиян (35%) выразили готовность быть донорами костного мозга, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, среди готовых сдать клетки костного мозга преобладают граждане в возрасте 25-34 (41%) и 35-44 лет (43%), а также жители малых населенных пунктов (39%) и сел (38%).

Почти половина респондентов (49%) считают, что во время забора костного мозга можно заразиться опасными заболеваниями, еще 47% уверены, что процедура опасна для здоровья донора. Обратного мнения придерживаются 35% и 32% соответственно.

По мнению 79% опрошенных россиян, процедура забора костного мозга представляет собой сложный процесс. Более половины (63%) ошибочно предполагают, что клетки костного мозга берут из позвоночника донора.

Треть респондентов (29%) считают, что донором может стать любой человек без ограничений по здоровью и возрасту, 45% уверены, что им может быть только близкий родственник. Согласно опросу, 39% россиян испытывают уважение, когда узнают, что их близкий хочет стать донором костного мозга, 27% - одобрение, еще 25% - тревогу.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 сентября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.