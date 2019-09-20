Росгвардия не предоставляла комментарий СМИ по поводу жалобы Дарьи Сосновской

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Росгвардия не предоставляла комментарий по поводу наказания сотрудников ведомства за избиение активистки Дарьи Сосновской на несогласованном митинге 10 августа в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Росгвардии.

"Комментариев по данной теме ведомство не предоставляло", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ была опубликована информация со ссылкой на пресс-службу Росгвардии о том, что ведомство накажет сотрудников за избиение девушки, если их вина подтвердится.

В интернете ранее был опубликован видеоролик, на котором запечатлено, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа, и один из них ударил задержанную в область живота. В отношении девушки был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Санкции по статье предполагают штраф или обязательные работы.

Согласно медицинским документам, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, при задержании Сосновская получила ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Девушка подала через адвоката жалобу на действия полиции в СК. В пятницу ее адвокат Татьяна Молоканова сообщила ТАСС, что следователи передали заявление в Росгвардию.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили ТАСС, что Сосновская была задержана за нарушение общественного порядка. По факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.